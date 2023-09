Consiglio, l’esordio di Bordigoni: "Sono il più rappresentativo di FI"

Lunedì Sergio Bordigoni entrerà in consiglio comunale a Massa fra i banchi di Forza Italia, di cui è storico militante. Secondo dei non eletti, visto che FI ha ottenuto due soli consiglieri in maggioranza, rientra in gioco grazie alla doppia manovra del sindaco Francesco Persiani dettata dalla dirigenza di partito: via l’assessore Matteo Bertucci sostituito con Matteo Basteri della lista ‘Ascoltare per fare’. Così Bordigoni riprende il percorso interrotto la scorsa consiliatura, quando una “discutibile” (come la definisce lui) sentenza del tribunale confermata in appello lo estromise a favore di Roberta Dei. "Le cose semplici non mi piacciono", sottolinea con un pizzico di ironia.

Sarà presentato lunedì, prima del consiglio, in una conferenza stampa con il sindaco, il coordinatore provinciale Fi Spediacci e forse il regionale Marco Stella. "Sono di sicuro l’esponente più rappresentativo di Forza Italia in consiglio, considerata la mia militanza da almeno 15 anni. Prima per ‘ragioni’ di partito avevo fondato con Corrado Panesi la sezione del Centro cristiano democratico, altrimenti sarei entrato in Forza Italia già dal 1994".

Sosterrai con convinzione questa maggioranza? "L’ho fatto sin dalla campagna elettorale, anche se questo ha comportato divisioni da amici storici come Stefano Benedetti o Panesi che invece hanno appoggiato Guidi. Ora spero di riuscire a portare il mio contributo perché il partito continui il percorso in questa amministrazione". Come sta Forza Italia a Massa? "Ha vissuto un duplice momento di crisi. La prima frattura nel momento della decisione se schierarsi con Persiani e Guidi, poi lo stravolgimento dei vertici regionali. Stiamo ripartendo ma non da zero: i militanti ci sono, anche tanti giovani entusiasti come l’assessore Basteri. Ci sono le premesse per fare bene".

Quanto incide la perdita di Berlusconi? "Ero affezionato politicamente e personalmente al Cavaliere ed ero al funerale a Milano – spiega –. Fino a oggi la gestione del partito è stata patriarcale e le correnti minoritarie potevano solo cercare altre strade. Ora stiamo promuovendo nuove sottoscrizioni, congressi: c’è spazio per le correnti come in tutti gli altri partiti".

Aver fatto fuori l’assessore Bertucci avrà creato dissapori. "I dissapori sono stati personali dell’assessore con la dirigenza del partito. I militanti hanno poco a che fare con la diatriba. Il sindaco ha dovuto prendere atto della situazione e il segretario se n’è assunta tutta la responsabilità". Un sogno a fine consiliatura? "Minore burocrazia e più agevolazioni per gli imprenditori che vogliono investire da noi per dare occasioni di lavoro a tutti e soprattutto i giovani invece di ‘regalare’ soldi: ne va della dignità di ognuno".