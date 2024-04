Consiglio comunale straordinario sui lavori al ponte di Giordanello

Per i consiglieri di “Insieme in comune per cambiare”, che compongono la minoranza del consiglio del Comune di Aulla, a due mesi dall’annuncio del via ai lavori al ponte di Giordanello, che collega la frazione di Pallerone con la collina di Carafà, è tempo di iniziare a chiedere conto di ciò che è stato fatto per la realizzazione del raddoppio della sede stradale del ponte e per la sua messa in sicurezza. Così per domani alle 20.45, nella sala consiliare del palazzo comunale, è stato fissato un consiglio straordinario dedicato all’opera. La richiesta era arrivata dall’opposizione il 13 marzo tramite interpellanza, appena un mese e dieci giorni dall’annuncio ufficiale. I consiglieri Filippo Coppelli, Maria Grazia Lombardi, Marco Cargiolli Monja Brunelli e Silvia Magnani chiedono è di conoscere lo stato delle cose, soprattutto per quanto riguarda il presunto ritardo nel percorso di esecuzione degli interventi previsti dall’amministrazione comunale. Il nodo della questione sembra essere, non tanto la messa in sicurezza, quanto l’ampliamento della sede stradale del ponte per il quale è stato domandato, dai consiglieri, di poter prendere visione di costi, progetti ed esecuzione.

Ma la minoranza vuole chiarimenti anche sulla sistemazione della strada per Valenza, che proprio dall’amministrazione è stata individuata come via alternativa ideale per convogliare il traffico e diminuire i disagi per gli automobilisti, e che perciò dovrà essere sistemata nelle sue criticità prima che si possa eleggerla effettivamente a valida sostituta. Infine, per un ripasso, i consiglieri chiedono di poter avere un resoconto dei progetti redatti e delle opere realizzate dal 2011 ad oggi dal Comune di Aulla in merito al ponte di Giordanello, fornendo indicazioni precise sulle spese sostenute per progettazione ed esecuzione degli interventi.

Un progetto importante, questo del ponte, e atteso da anni dai cittadini palleronesi e che sarà realizzato grazie al contributo regionale di circa 400mila euro più altri 90mila euro provenienti dalle casse del Comune.