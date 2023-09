Consiglio comunale. Passano le varianti per la Buca degli Sforza e il poliambulatorio

Maggioranza compatta, passa in consiglio comunale il Piano urbanistico attuativo di recupero per il centro commerciale MareMonti di Massa della società Carmila Italia Srl. Questo consentirà al poliambulatorio Dental Pro di potersi insediare all’interno della struttura, pare negli spazi oggi occupati all’interno del negozio Denim, grazie a una maggiore semplicità nel cambio di destinazione d’uso da commerciale a servizi e direzionale. Possibilità che fino a oggi era stata impedita dagli strumenti urbanistici all’interno del perimetro della Zona industriale apuana, di cui il MareMonti fa parte, ma non nel resto del territorio. Venti voti favorevoli, sette contrari dai banchi dell’opposizione ossia i consiglieri dei gruppi del Pd e di Massa è un’altra cosa. Significativa l’astensione dei tre membri di Fratelli d’Italia, in quella che pare ormai un’ottica di dialogo distensivo con la maggioranza del sindaco Persiani in vista delle prossime scadenze elettorali. Il piano attuativo di recupero, inoltre consentirà la possibilità di frazionamenti degli spazi all’interno del Centro commerciale, anche questi bloccati fino a ora dal Regolamento urbanistico, fino a un massimo di 10 operazioni complessive all’interno della struttura che potrebbe portare il numero degli esercizi presenti attorno a una cinquantina in tutto. Il nuovo poliambulatorio darebbe lavoro a medici, receptionist e personale di supporto per i dentisti con un buon indotto occupazionale poi da valutare in fase di insediamento. Una funzione che andrebbe ad affiancarsi all’attuale presenza della farmacia dentro al centro commerciale.

Passa con voto unanime la variazione al Piano triennale delle opere e questo perché all’interno del documento vengono recepiti gli 11 milioni di euro di finanziamento dal Pnrr nella linea dedicata ai siti orfani per la bonifica della Buca degli Sforza, come da accordi peraltro fra Comune e Regione Toscana. Un’opera che mette tutti d’accordo, attesa almeno dalla fine degli anni ’90 ma che non aveva mai avuto necessarie al suo completamento. L’appalto di progettazione era stato aggiudicato poche settimane fa a dei professionisti di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, per un importo a base di gara di 138.450 euro. In linea di massima l’intervento prevede rimozione totale dei rifiuti presenti, oltre 20mila metri cubi, con smaltimento, fanghi, riporti e terreni, fino oltre i 3 metri di profondità oltre all’installazione di sistemi di controllo e pulizia della falda, soprattutto in fase di cantiere, con ipotesi di allestimento pure di un sistema di Messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda, quindi con prelievo e trattamento delle stesse tramite barriera idraulica. Il cronoprogramma è stringente: entro il 31 gennaio bisogna affidare i lavori. Poi al 31 luglio del 2024 deve essere realizzato il recupero di almeno il 25% dei suoli e al 31 dicembre 2024 del 50%. L’obiettivo intermedio, quello che poi farà da spartiacque, è fissato al 31 marzo 2025: per quella data deve essere recuperato il 70% dei suoli e stiamo parlando di 10mila metri quadrati complessivi. Al 30 ottobre 2025 recupero di tutti i suoli e conclusione dei lavori al 31 marzo 2026.

Il consiglio comunale ha inoltre registrato e approvato l’ingresso di Sergio Bordigoni, consigliere di Forza Italia, in surroga del neo assessore Matteo Basteri. Approvate anche alcune modifiche al regolamento del consiglio comunale, bocciata la mozione presentata da Ivo Zaccagna per la trasmissione su Facebook delle dirette del consiglio.