Consiglio comunale infuocato. La minoranza abbandona l’aula

Un consiglio comunale movimentato lunedì a Casola con l’abbandono dell’aula da parte dei tre componenti l’opposizione. Riflettori sul disavanzo dell’ente, originariamente a 789mila euro. "Era un appuntamento importante per dipanare una matassa ingarbugliata – ha detto il consigliere Michele Ottolini – La convocazione è stata fatta nei tempi previsti, ma senza la documentazione richiesta per entrare nel merito. Supponendo un disguido, è stata inviata richiesta informale al sindaco evidenziando il diritto dei consiglieri ad avere la documentazione sugli argomenti all’ordine del giorno".

Anna Leonardi di “Progetto Casola“ ha sottolineato: "Il fatto che non ci sia collaborazione dall’amministrazione è una volontà di ostacolare il nostro lavoro di controllo". "Mancanza di rispetto istituzionale - ha detto Maria La Salandra de “Il popolo dell’Alta Valle Aulella“ - intendiamo segnalare agli organi di controllo questo modo di procedere".

Per il sindaco di Casola "i consiglieri di minoranza hanno preteso entro 20 giorni dalla loro richiesta la convocazione di un consiglio sul bilancio per avere rassicurazioni sullo stato finanziario dell’ente e sul piano di rientro del disavanzo tecnico. Nonostante avessi chiesto nel precedente consiglio di pazientare per il rendiconto e non costringere gli uffici a lavorare su dati parziali. Appello inascoltato, pertanto ho convocato il consiglio nei tempi richiesti. In seguito è pervenuta una Pec della minoranza che chiedeva con urgenza il materiale oggetto dell’odg. Essendo la situazione dei dati provvisoria, non ho risposto. Al di là di questo, l’amministrazione è soddisfatta dalle cifre provvisorie del preconsuntivo che vedono il disavanzo tecnico scendere a 559mila euro e un risultato di amministrazione 2024 che segna un +332mila euro rispetto al 2023. Questi dati avremmo voluto leggerli alla minoranza. Sarà per un’altra volta".

R.O.