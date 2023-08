Consiglio ad hoc per il Monoblocco Regione e Asl di fronte ai cittadini

A settembre l’assessore alla sanità regionale Simone Bezzini parteciperà a un consiglio comunale aperto e poi farà un sopralluogo al Monoblocco. Sono queste le novità che riguardano la sanità apuana. Il comitato ‘Primo soccorso e urgenza’ in occasione della visita al Monoblocco chiederà ad Asl di poter partecipare con i propri tecnici. Dopo l’incontro con la sindaca Serena Arrighi il comitato ha voluto ricordare alcuni ritardi della Asl come per esempio la "storia infinita della scuola infermieri", della risonanza magnetica nucleare mai arrivata a Carrara ma per cui Asl paga a Casa Ascoli un affitto profumato. "Attendiamo successivi passaggi e momenti chiarificatori con i decisori politici – spiega Fiorella Fambrini del comitato – ad oggi hanno parlato solo i tecnici, mai quelli che prendono le decisioni politiche in Asl e in Regione. Servono tempistiche certe, perché quando i tempi sono troppi dilatati nascono le criticità, come ben sappiamo".

"Alle obiezioni del comitato sul trasferimento del Dh Oncologico e delle cure intermedie a Fossone, con una perdita generalizzata per la città, l’amministrazione concorda con l’Asl nell’impossibilità di usare altri spazi nel monoblocco (come ad esempio l’ex pronto soccorso o le palazzine inutilizzate o sottoutilizzate di Monterosso), anche se viene sottolineato come possa essere considerata una “vittoria” essere riusciti ad evitare il Don Gnocchi (struttura privata). Aspettiamo anche che parli l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. Non abbiamo pregiudizi, ma in passato – conclude Fambrini - abbiamo visto Pal firmati e controfirmati, portati in consiglio comunale e poi disattesi. Vogliamo anche sapere quale sarà il futuro delle palazzine e di reparti come endocrinologia, per cui il comitato ha fatto numerose battaglie".

Sulla questione Monoblocco interviene anche il consigliere 5 Stelle Matteo Martinelli. "Continua il balletto della sindaca sul tema del Monoblocco – scrive Martinelli – La Arrighi continua a propinare ai cittadini notizie edulcorate sul destino della sanità nel nostro comune e valutazioni eccessivamente accondiscendenti nei confronti di Asl e Regione. In primo luogo, occorre correggere la sindaca quando afferma che "la demolizione del Monoblocco non è mai stata né mai sarà una possibilità’’. Infatti nel 2019 l’assessore Saccardi propose proprio di demolirlo e costruire una nuova struttura a fianco. In data 24 maggio 2019, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e l’allora capogruppo del Pd Roberta Crudeli, dichiararono pubblicamente alla città il loro nefasto entusiasmo per la demolizione della struttura".