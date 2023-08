Consiglieri comunali di Aulla in aiuto dell’Emilia: Solidarietà e Vicinanza

di Monica Leoncini

La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà. Ricordando gli aiuti ricevuti in passato, ad Aulla il gruppo di opposizione ha fatto una scelta, quella di aiutare l’Emilia Romagna. "Ben comprendiamo - scrivono i consiglieri in una nota - il dramma che ha colpito la regione Emilia Romagna nelle diverse e successive alluvioni del mese di maggio. Come gruppo di opposizione ‘Insieme in Comune’ abbiamo ritenuto opportuno che il nostro Comune facesse un concreto gesto di vicinanza nei confronti di coloro che nel 2011, dopo la nostra alluvione, ci inviarono persone e beni a sostegno dell’emergenza. A tal proposito abbiamo proposto al consiglio comunale di donare la quota corrispondente di tutti i gettoni di presenza dei consiglieri dell’anno 2023 a una comunità emiliana che ha subito l’alluvione. Ben accolta da tutto il consiglio, solo per un problema di forma, la proposta è stata rimandata al prossimo consiglio comunale. Ma tutti si sono già detti disponibili, senza se e senza ma, alla dichiarazione di adesione personale a tale iniziativa. Un atto doveroso da parte di un Comune che non può dimenticare il valore della solidarietà".