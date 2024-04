Conquistati dalla lirica. Entusiasmo e applausi. Belcanto protagonista nell’aula dell’Accademia

Una serata a cui eravamo abituati, ma che, come sempre, ha seminato stupore e meraviglia. Il concerto degli Amici della Lirica, tenutosi domenica sera nella suggestiva cornice dell’aula magna dell’Accademia di Belle arti ha rimarcato ancora una volta la potenza di un’associazione che riesce a confezionare eventi degni di una metropoli e di teatri internazionali, concentrati per amicizia in un piccolo centro di provincia.

Domenica in Accademia ad ascoltare un tris di voci che sta calcando i più grandi palcoscenici del mondo, un parterre d’eccezione. Dal prefetto Guido Aprea, grande amico degli Amici della lirica, che da sempre sostiene e e incoraggia gli eventi del circolo ’Mercuriali, alla ex assessore alla Cultura Giovanna Bernardini con l’ex governatore Enrico Rossi, la ex direttrice del teatro Animosi Marina Babboni. Due istituzioni che parteciparono attivamente alla crescita e all’affermazione dell’importante circolo assecondando eventi e consentendo spazi per le varie iniziative culturali che nel corso degli anni il prezioso sodalizio ha confezionato diffondendo in città la lirica, sia facendola conoscere ai giovanissimi che soddisfacendo le esigenze di quanti conservano nel dna un amore legato a doppio filo con la città.

Così domenica il circolo ’Mercuriali’ ha portato gli appassionati dei circoli limitrofi della Versilia, di Pietrasanta e altre località che seguono con entusiasmo i piccoli miracoli che a Carrara avvengono sull’onda dei contatti e delle conoscenze che il presidente del circolo Carlo Menconi ha con il mondo del belcanto internazionale. Così seguendo antiche amicizie e profonde riconoscenze, le voci che nel corso degli anni hanno debuttato in città, partecipando ai vari premi, tornano per regalare all’esigente pubblico cittadino momenti di intensa emozione. Accompagnati dalle note al pianoforte del Maestro Cesare Goretta, il soprano Ana Isabel Lazo, il mezzosoprano Daria Cherniy e il tenore Denys Pivnitskyi hanno realizzato una serata dimusica di alta qualità. Momenti di intensa emozione che hanno fatto scendere anche qualche lacrima nell’assolo di Suor Angelica dove il soprano Lazo, con le lacrime agli occhi, ha intonato la celebre aria ’Senza mamma o bimbo tu sei morto’. Un passo in cui tutta la più struggente passione di Giacomo Puccini con la singolare capacità tecnica e vocale del soprano guatemalteca che, vincitrice del secondo premio di ’Marmo all’opera’, ha coinvolto il pubblico in sala dimostrando doti del tutto singolari. Applausi a scena aperta anche per il mezzo soprano Chernyi e il tenore Pivnitskyi nel duetto finale in cui si consuma, con un tenore che ha dato prova di una rara voce brunita, il dramma di Carmen e Don Josè. Una grande capacità è stata poi dimostrata dal Maestro Cesare Goretta che ha dato prova di grande professionalità e preparazione al pianoforte proponendo una fantasia di temi sulla Turandot di Puccini rielaborti da lui stesso.

Un pubblico entusiasta e partecipe ha seguito i vari duetti confermando il successo di una serata senza dubbio di assoluta eccellenza. Unica nota stonata dell’evento, sottolineata da numerosi presenti, l’assenza totale di qualsiasi rappresentante dell’amministrazione comunale.