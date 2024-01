Connubio mafia e marmo. Ascoltato il giudice Lama

di Alfredo Marchetti

Presunte infiltrazioni mafiose nel mondo del marmo e correlazione con le stragi degli anni ’90: il giudice Augusto Lama ascoltato dalla commissione d’inchiesta a Roma sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. Torna attuale la maxi inchiesta che all’inizio degli anni ’90 scosse profondamente il mondo delle cave, la quale ipotizzava collegamenti con la mafia. Sullo sfondo lo spettro che la strage di via D’Amelio, l’attentato al giudice Paolo Borsellino, altro non fossero "che una reazione di Cosa Nostra alle indagini portate avanti dalla magistratura in quegli anni, tra cui la nostra", presume il magistrato in pensione, all’epoca pubblico ministero. Lama ha ripercorso le indagini dalla notizia di reato fino all’archiviazione della pratica, ricerche che coinvolserso colossi industriali come la Calcestruzzi di Ferruzzi, principale indiziata di fare affari con le famiglie Buscemi e Riina. "Durante l’estate del 1990 arrivò in Procura notizia da Franco Ravani, presidente di un consorzio cave, sul fatto che le società Imeg e Sam, che avevano il 60 per cento dei bacini marmiferi, erano cadute sotto soggetti vicini alla mafia. Assunsi il ragionier Alessandro Palmucci, ex funzionario della Imeg. Raccontò che esse prima erano controllate del settore pubblico. Nel 1982 subentrò la Eni: nonostante i buoni risultati, l’Eni decise di rinunciare alle partecipazioni nel lapideo e procedette alla privatizzazione con costistente svalutazione a favore della Generali di Palermo, controllata dalla Calcestruzzi spa. Alla luce di queste dichiarazioni delegai le indagini alla guardia di finanza, polizia, poi Palermo e Ravenna. Generale impianti risultò facente capo a aziende alla famiglia Antonino, Giuseppe Buscemi e Francesco Bonura. Erano stati indicati dai pentiti, come i reggenti di Passo di Rigano, sotto il boss Salvatore Inzerillo. Ascoltai il pentito Antonino Calderone, che confermò le segnalazioni. La generale impianti proveniva da varie trasformazioni societarie. Intorno al 1987 Calestruzzi Ravenna, che controllava la Generali impianti Spa e la Finzavi, aveva acquistato anche il pacchetto azionario della Imeg e della Sam, di fatto controllando le due aziende. Si intensificarono i rapporti tra le due aziende e la Generali impianti di Palermo, quasi l’unica destinataria della fornitura del marmo. A controllare tutto il geometra Girolamo Cimino, amministratore unico della Sam, coniugato con Giuseppa Maria Buscemi". Si intensificarono le indagini: "Partirono le intercettazioni telefoniche verso la Imeg, in località Montramito, e Sam a Carrara. Si scoprì che Cimino controllava entrambe. Nel ’91 ’Epoca’ pubblicò stralci del lavoro dei Ros sulla mappa delle cosche, si notò sui telefoni intercettati una cerca agitazione. Chiesi di mettere sotto controllo i telefoni di Generale impianti. Si aprì un fasciolo a Palermo. Passammo all’azione nel gennaio ’92 con perquisizioni locali. Si comprese che la Calcestruzzi Ravenna della galassia Ferruzzi aveva avviato alleanze con imprese siciliane per entrare nel mercato estrattivo". Scoppiò il caso mediatico. "Alla fine non ebbi la possibilità di seguire le indagini perché venni raggiunto da un’indagine disciplinare per aver parlato con la stampa e per correttezza mi astenni il 15 febbraio del ’92 dalle indagini".