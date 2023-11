Confronto tra imprese e ’controllori’

I rischi alimentari, le corrette modalità di trattamento degli alimenti, i controlli posti in essere dagli organi preposti a garantire la sicurezza alimentare e le procedure da seguire per evitare di incorrere in sanzioni da parte dell’autorità competente, sono temi di grande attualità che non devono trovare impreparate le imprese del settore. Per questo motivo la Cna Massa Carrara ha organizzato per martedì 28 novembre, alle 15.30, alla sede di Avenza, un incontro, gratuito, con i tecnici dell’Asl Toscana nord ovest rivolto alle imprese della trasformazione degli alimenti e della ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar attivi anche per la sola stagione estiva, chioschi) sulle problematiche e i controlli relativi alla sicurezza alimentare. Un momento di confronto costruttivo tra gli operatori del settore alimentare e il personale ispettivo.