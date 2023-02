Confronti politici e tecnici sui temi più caldi All’orizzonte c’è la nuova stagione estiva: focus sul futuro degli operatori del settore

Ci sarà la spiaggia del futuro al centro dell’attenzione du “Balnearia“. Saranno circa un centinaio gli stand dedicati al settore con tante novità. Ci saranno numerosi appuntamenti, organizzati dalle categorie, dove approfondire i temi più “caldi” in vista della stagione 2023 e del futuro degli operatori balneari. Giunta alla 22esima edizione, “Balnearia“ vede nei propri spazi rappresentato il meglio dei settori merceologici, oltre a essere da sempre anche un importante momento di incontro per gli operatori. Grazie al coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria ci saranno anche in questa edizione numerose opportunità di informazione e confronto sulle più sentite tematiche del settore. Lunedì il clou: alle 9.30 nella Sala Michelangelo convegno “Onda d’urto balneari in mobilitazione”, a cura di Assobalneari Confindustria e la base balneare di Donne Damare. È l’occasione per confronti politici, tecnici e per affrontare i temi come quello della mappatura delle concessioni italiane e gli scenari che si sono aperti dopo alcune sentenze dei Tribunali amministrativi regionali. Alle 10 nella Sala Pietro Tacca il convegno “Le imprese balneari e la nuova destinazione del turismo italiano”, organizzato da Confimprese Demaniali. Alle 11 la sala Bernini ospiterà l’assemblea nazionale di CNA Balneari dove sarà aperto il confronto su come evitare l’applicazione della direttiva Bolkestein, lavorando ai tavoli con il governo. Nel pomeriggio CNA Turismo e Commercio della Toscana in collaborazione con CNA Massa Carrara ha organizzato alle 16 nella sala Bernini il convegno sul tema: “Il valore del territorio: le proposte della Cna Toscana per il turismo esperienziale”.