Confimpresa e la prevenzione per il fegato

Il titolo del convegno che si tiene nei locali dell’associazione è "Confimpresa in salute", in viale Chiesa, domani dalle ore 9 alle 13. Si tratta di uno screening non invasivo della salute per una giornata di prevenzione al fegato. Responsabile scientifico della giornata è il professor Ferruccio Bonino, studioso e ricercatore di fama europea. Non è necessaria la prenotazione e lo screening è gratuito (per informazioni, 0585 811530). Sarà presente anche la dottoressa Grace Zhang della Hisky Medical Technologies Co., Ltd, importante azienda cinese specializzata nello sviluppo, produzione di apparecchiature mediche ad alta tecnologia. L’organizzazione consiglia l’uso della mascherina di essere a digiuno da 8 ore.