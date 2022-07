Confesercenti Musica, pittura e bancarelle

Pittura, musica, teatro, mercatini e motociclette. Il prossimo sarà un fine settimana per tutti i gusti: organizzato a Marina di Carrara da Confesercenti Toscana Nord, con tanti eventi che animeranno piazza Menconi, via Rinchiosa e anche la Caravella. Si comincia venerdì e sabato in piazza Menconi dalle 19 con ‘L’art ou la vie’, in collaborazione l’associazione Des Arts, presieduta da Azzurra Maria Cometti e dalla vice Gloria Rustighi. "Sarà la seconda edizione – spiega Alida Vatteroni – di un’iniziativa davvero speciale: l’associazione Des Arts proporrà una mostra di pittura sotto le stelle, con gli artisti che dipingeranno in piazza. Due giorni arricchiti da piccoli spettacoli teatrali messi in scena dalla compagnia teatrale Metasogni di Giuseppina Bugliani e Matteo Bigini, mentre venerdì alle 21 ci sarà anche l’esibizione musicale del Duo Sablié di Ilaria Faedda e Andrea Belmonte".

Alla Caravella, invece, da venerdì a domenica con l’associazione Apuania Bikers tre giorni tra musica, street food ed escursioni. Venerdì e sabato poi mercatino dell’artigianato in via Rinchiosa. "Abbiamo scelto di proporre iniziative variegate - spiega Alida Vatteroni, presidente Carrara di Confesercenti Toscana Nord –. Eventi di alto livello che vedono il patrocinio del Comune di Carrara e la collaborazione dei commercianti".