Conferma per Uilposte nella Rsu Paolo Lippi eletto rappresentante

Un buon risultato per la Uilposte nelle elezioni sindacali del 28 e 29 marzo a Massa Carrara: "Abbiamo confermato una rappresentanza sindacale unitaria, con Paolo Lippi che diventa quindi Rsu del sindacato. Soprattutto però – sottolinea la segretaria regionale Silvia Cirillo – abbiamo ottenuto più voti in provincia rispetto a quelli che sono gli iscritti alla Uilposte. Un risultato che ci riempie di soddisfazione e certifica la bontà del nostro operato su quelli che sono i temi portanti del nostro mandato così come della campagna: più sicurezza per i lavoratori, pari opportunità a 360 gradi a sostegno della disabilità, abbattimento del precariato. Faremo di tutto per portare avanti questi temi".

Il neo eletto Paolo Lippi ringrazia per il risultato i componenti del seggio e della commissione elettorale per il loro impegno, Katia Priore, Francesca Ricci e Nicola Vinchesi, tutti coloro che hanno collaborato e che hanno votato per Uilposte.