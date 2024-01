Si terrà domani, alle ore 15.30, a Villa Cuturi, una conferenza sul tango argentino tenuta dalla maestra Anna Marzi. L’incontro, che ha il patrocinio del Comune, ha per titolo ’ Il tango nella scuola, per prevenire la violenza di genere’. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti di questo affascinante ballo ma anche per i ragazzi delle scuole e i docenti. "Il tango nelle scuole – afferma Anna Marzi – si è rivelato un prezioso ed efficace strumento di prevenzione alla violenza di genere. Con il suo... abbraccio educa al rispetto dell’altro e dell’ambiente che ci circonda. Parliamone insieme per scoprire queste sue nascoste potenzialità. Il contatto umano su cui si basa viene esaltato anche dalla musica che muove le corde più sensibili e sconosciute della nostra interiorità". L’ingresso a Villa Cuturi è libero, per informazioni 338 8333270.