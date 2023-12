Conferenza pubblica sulla variante Sogegross

La variante Sogegross per l’area ex Dalmine sarà presentata online martedì alle 17.30 con una videoconferenza pubblica. Sarà trasmessa in streaming tramite la piattaforma web utilizzata per la diffusione dei consigli comunali e potrà essere seguita dagli interessati attraverso qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet. Per partecipare in diretta e porre domande ai relatori della pratica bisogna richiedere le credenziali entro le 11 di lunedì 18 inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. La variante, adottata in consiglio, è ora entrata nella fase delle osservazioni che possono essere presentate entro il 5 gennaio. L’informazione, l’accessibilità e la pubblicità degli atti che riguardano il procedimento in essere sarà assicurata fino alla delibera di approvazione finale attraverso i canali informativi del Comune, la pubblicazione di notizie e documenti nel sito isituzionale in ‘Amministrazione Trasparente sezione Pianificazione e governo del territorio. E’ attiva anche una forma di partecipazione digitale con la pubblicazione di un formmodulo sulla pagina web del Garante per consentire di inviare on line contributi e segnalazioni.