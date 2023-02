Conferenza a Palazzo Binelli su Mazzini, Garibaldi e Crispi

Palazzo Binelli a Carrara ospita stamani, dalle 10, una conferenza dedicata a Garibaldi, Mazzini e Crispi in occasione della ricorrenza della Repubblica Romana del 1849. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni Ami di Carrara nella persona di Giampaolo Pezzica e Fare Nazione Circolo Culturale di Brescia presieduto da Giovanni Enrico Volterrani, col patrocinio di Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e la collaborazione di Circolo Mazzei e associazione culturale Museo Parco delle Rimembranze. Alle 19 previsti i saluti del presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, Enrico Isoppi, della sindaca di Carrara, Serena Arrighi, dell’assessore Moreno Lorenzini, di Giampaolo Pezzica per Ami e di Massimo Balzi per il Circolo Mazzei. A seguire gli interventi dei relatori dell’incontro: Costanza Ravizza-Garibaldi (’Anita, la sposa, la donna, il soldato’), Pierpaolo Ianni (’Mazzini e la sua eredità nel tessuto sociale carrarese’), Guido Palamenghi Crispi (‘Crispi e Mazzini: luci e ombre di un’amicizia’), Matteo Ghedi (‘Una e indivisibile, storia del Tricolore Italiano 1797-2000’). Alle 12.30 deposizione di una corona d’alloro al monumenti di Mazzini e Garibaldi alla presenza della corale del liceo Palma di Massa.

Nel pomeriggio, alle 14.30, di nuovo a Palazzo Binelli, gli altri interventi: Giovanni Cipriani (‘1849 Garibaldi la difesa della Repubblica Romana e il dramma di Ravena’); Lino Martini (‘Costituzione della I° Legione Italiana di Garibaldi e primi passi nell’ambiente Reatino’); Chiara Lavagnini (‘Generale Domenico Cucchiari, un carrarese alla battaglia di San Martino’); Mario Ferrari (‘Collezione delle pallottole utilizzate dal 1848 al 1866’); Artur Bianchini (’Gli italiani e Garibaldi nella Rivoluzione degli Straccioni (1835-1845) in Brasile’). L’associazione Enpa parlerà di Garibaldi e i diritti degli animali. Modera la giornata Giovanni Volterrani. Durante l’iniziativa saranno consegnati attestati agli eredi dei garibaldini di Carrara. La Mostra sull’evoluzione del Tricolore rimarrà esposta nelle sale della Fondazione fino al 25 febbraio in orario 10-12.30 e 15-17.30 su prenotazione al numero 0585 775216.