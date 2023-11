Confcommercio torna alla carica per ottenere l’emergenza nazionale

"A che punto è l’iter per l’inserimento delle province di Massa Carrara e Lucca nell’elenco delle aree soggette allo stato di emergenza nazionale, per l’ondata di maltempo di inizio mese?". A chiederlo sono il presidente provinciale di Confcommercio Massa Carrara, Bruno Ciuffi, e il presidente di Confcommercio Viareggio Versilia, Piero Bertolani. "Nelle ore e nei giorni immediatamente successivi al disastro – affermano – la politica aveva spiegato come questo passaggio dovesse essere accompagnato dalla presentazione di un elenco puntuale e dettagliato, con relativa documentazione, dei danni subiti dalle imprese dei nostri territori. E questo è avvenuto". Il settore dei balneari è il più colpito. "Per fare due esempi – prosegue Ciuffi – si parla di 865mila euro di danni per i soli stabilimenti di Viareggio, con tanto di relazione consegnata dal sindaco Del Ghingaro al ministro Musumeci, e di 2,8 milioni di euro per i bagni del litorale massese. Dato, quest’ultimo, destinato a crescere ancora. Ma si tratta, appunto, soltanto di due esempi: i Comuni colpiti dal maltempo sono tanti altri, dalla Versilia alla costa apuana". "Va da sé – insistono i due presidenti di Confcommercio – che ci si trovi di fronte a cifre molto importanti, che certificano in modo chiaro la gravità dei danni provocati dall’ondata di maltempo di tre settimane fa. Ecco perché reiteriamo con forza l’invito alla politica locale e regionale, compresi i parlamentari di zona, affinché venga esercitata la massima pressione possibile sul Governo per l’immediato inserimento delle nostre province nello stato di emergenza nazionale. I giorni passano e l’angoscia degli imprenditori colpiti aumenta sempre di più, di fronte a enormi difficoltà senza risposte. Lo tenga a mente, e agisca di conseguenza la politica, che dopo le belle parole a caldo dei primi giorni sembra essersene dimenticata".