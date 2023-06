Concorso per la formazione di otto operatori ecologici

Nausicaa ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di 8 operatori ecologici del settore igiene urbana; sarà applicato il contratto di Federambiente. La graduatoria avrà valore per 3 anni per contratti a tempo determinato e indeterminato. I documenti per la selezione sono disponibili sul sito di Nausicaa, nella sezione dedicata alla Società Trasparente. Può partecipare alla selezione chi è in possesso della patente di guida, categoria B, disponibile a lavorare su turno notturno, domenicale, festivo e pomeridiano, chi ha la copertura vaccinale antitetanica completata o in corso o è comunque disponibilità a sottoporsi al vaccino prima dell’eventuale assunzione. Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare una domanda di partecipazione attraverso il modulo e con le modalità previste dal bando disponibile sul sito della società www.nausicaacarrara.it. Il termine ultimo è il 22 giugno.