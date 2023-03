Concorso per assistenti all’Accademia di belle arti

L’Accademia di Belle Arti di Carrara ha pubblicato un concorso per assistenti: una selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di Istituto per eventuali contratti a tempo determinato. Per partecipare basta avere il diploma. Fra i requisiti generali e specifici richiesti, idoneità fisica all’impiego, assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, assenza condanne penali o procedimenti penali pendenti. I candidati saranno selezionati attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di due prove d’esame: una pratica e una orale.

La domanda deve essere presentata al presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara – Via Roma, 1 – 54033 – Carrara (Ms) entro il 21 marzo con consegna diretta nei giorni di apertura, tramite Pec ad [email protected]