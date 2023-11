Concorso letterario I vincitori de ’Il Gioiello’

Premio ’Il Gioiello’ verso il quarantesimo compleanno. Una storia lunga, che viene da lontano, dall’idea dell’imprenditore viticoltore Giovanni Lorieri, maturata con Mario Cagetti e Franco Pedrinzani, dando vita al ’Club Il Giovello’. Un uomo che amava tanto le sue colline coltivate a vite e dove oggi si parla di vendemmia "eroica" proprio per la tipicità di affrontare il duro lavoro di raccolta delle uve lungo impervi sentieri, con le sole forze umane, gambe, braccia e fatica. Un eroismo che ancora resiste ma che molti hanno abbandonato, lasciando incuria e degrado che poi si traducono in dissesto idrogeologico. E’ anche questo il messaggio che il premio letterario Candia Il Gioiello vuole lanciare, mantenendo viva la sezione Uva e vino anche con testi in dialetto.

Hanno portato il contributo alla cerimonia il consigliere regionale Giacomo Bugliani, evidenziando il valore dell’iniziativa che riunisce ogni anno molti poeti e che rinnova l’amicizia tra i volontari della cultura che seguono simili progetti. Presente anche il vice sindaco del Comune di Massa, Andrea Cella, il quale ha promesso maggior attenzione verso questo premio in vista del quarantennale. Il consigliere comunale, Daniele Tarantino, per Confimpresa, ha evidenziato il valore di un premio legato al territorio. Presenti anche rappresentanti di Coldiretti Massa Carrara che da anni contribuiscono con cesti di prodotti tipici per i vincitori della sezione Uva e vino.

Soddisfatta Giovanna Lorieri, che gestisce il ristorante Il Gioiello e il locale Papillon a Pian di Mommio, portando avanti da anni l’eredità ricevuta dal padre: "Ci prepariamo per festeggiare il 40° compleanno di questo premio – ha affermato – e ringrazio la giuria e tutti i poeti che ci seguono". La 39ª edizione si è conclusa con i migliori auspici per un appuntamento da festeggiare il prossimo anno. "E’ stata un’edizione partecipata – ha commentato la presidente di giuria, Angela Maria Fruzzetti – con molte opere di elevata qualità. Indispensabile il lavoro dei giurati Egizia Malatesta, Giuliano Lazzarotti, Franco Pedrinzani e Franco Tortorella. A loro e a tutti i poeti un sentito ringraziamento". Appuntamento al prossimo anno per un’edizione speciale.

Sono stati premiati i vincitori della sezione A "Tema libero": Maurizio Bacconi; Franco Casadei; Giancarmine Fiume. Premio Speciale Confimpresa a Roberto Ragazzi; premio Speciale giuria a Rita Muscardin; premio Speciale critica a Manuela Melissano; premio Speciale presidente a Franco Fiorini. E’ stato assegnato anche il "Premio speciale giovani" a Nicole Turba con l’obiettivo di creare un’apposita sezione per stimolare nei giovani la ricerca della bellezza della poesia. Nella tradizionale sezione B, Uva e Vino, sono stati premiati Angela Cristina Broccoli, Lolita Rinforzi e Danilo Ceirani. Premio Speciale dialetto a Maria Antonietta Di Maria di Carrara; premio Speciale della critica a Furio Detti di Camugnano (Bo); premio Speciale giuria a Linda Lercari di Lucca; premio Speciale del presidente a Davide Caputa di Genova.