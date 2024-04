Concorso in Comune. Quindici posti per diplomati Il Comune di Lucca bandisce concorso per 15 assunzioni a tempo indeterminato per istruttori amministrativi/contabili/socio-culturali. Scadenza domande: 17 aprile. Requisiti e modalità di selezione dettagliati sul portale www.inpa.gov.it.