Concorso in Comune per assistenti sociali

Il Comune di Viareggio ha indetto una selezione pubblica dedicata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di assistenti sociali. Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, come l’assenza di condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso, è richiesto il possesso del diploma di laurea in servizio sociale oppure laurea specialistica o magistrale equivalente oltre ad altri titoli equipollenti nei termini di legge. Inoltre sono necessari l’iscrizione all’albo professionale, possesso della patente di guida, conoscenza di base dell’inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse, documentata attraverso corsi di formazione o acquisite nell’ambito del percorso di studio o lavorativo. La selezione pubblica avverrà per titoli e colloquio. Domande entro il 20 aprile con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio o tramite Pec a [email protected]