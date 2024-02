Concorso in Comune per 4 assistenti sociali

Il Comune di Sestri Levante (Genova) ha indetto un concorso per l’assunzione di 4 assistenti sociali in forma congiunta con il Comune di Santa Margherita Ligure e prevede l’assunzione nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. I candidati devono avere elevate conoscenze specialistiche e competenze professionali necessarie per gestire i metodi e le tecniche proprie del servizio sociale in un contesto complesso, caratterizzato da situazioni di disagio sociale, sia di gruppi (famiglie) sia di singoli, nonché le competenze e gli strumenti necessari per gestire la comunicazione e l’informazione relative ai diritti dei cittadini. Fra i requisiti richiesti, diploma di laurea in servizio sociale o un qualsiasi altro titolo di studio che consenta l’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali che deve essere posseduta dal candidato oltre alla patente B. Prevista una prova orale che accerterà anche la conoscenza dell’inglese e delle applicazioni informatiche. Domande entro il 12 febbraio sul portale InPa.