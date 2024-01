Concorso I vincitori della sfida in dialetto

Il dialetto, ad Aulla, è sempre vivo e apprezzato. Sono stati resi noti i nomi dei vincitori del concorso dialettale, tra racconti, filastrocche, detti e proverbi, arrivato alla quarta edizione e promosso dall’associazione ‘Antiche tradizioni - Amighi d’Sghigia’, nata con lo scopo di recuperare il dialetto aullese. A un aullese molto conosciuto è dedicato il nome così curioso: si tratta del mitico Sghigia, personaggio pittoresco della cittadina, un po’ sopra le righe, che vestiva sempre con il cappotto, in inverno estate, con le tasche piene.

Il suo nome era Umberto Brunelli, morì tragicamente, portato via da una fiumara del Magra. La piena se lo portò via assieme all’automobile abbandonata e lasciata sulle sponde del fiume, dentro cui dormiva. Tutto questo accadeva una quarantina di anni fa ed è a lui che ha pensato un gruppo di amici, per dare valore al dialetto. Con un concorso dialettale dedicato a Enrico Fregosi, gratuito e aperto a tutti. Il concorso, lo ricordiamo, era suddiviso in tre sezioni: la sezione 1 per racconti, filastrocche, poesie, la sezione 2 dedicata a detti e proverbi, la sezione 3 riservata ai bambini e ragazzi fino a 14 anni, prevedeva un racconto, una canzoncina, una poesia oppure una filastrocca che sia stata raccontata dai nonni della nostra terra.

I vincitori sono stati: Anna e Claudio Barenghi, Don Lucio Filippi, Matteo Ratti, Vincenzo Vivaldi e il centro di aggregazione La casa del vento. La premiazione si è svolta alla Ragnaia di Aulla, in occasione di una festa organizzata dalla Proloco Città di Aulla. "Non è nostra abitudine stilare una classifica vera e propria - hanno scritto gli organizzatori -, semplicemente andiamo a premiare chi riceve il maggior numero di voti da parte della giuria. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato e tutti coloro che ci hanno dato una mano, senza ovviamente dimenticare i fornitori dei premi per i vincitori: Azienda Rita Tomà, Terre di Bigliolo di Davide Spediacci, il Mirto di Ivan Biagini.