Concessioni all’asta, è polemica "Un esproprio subìto dalle aziende"

di Daniele Rosi

Rammarico e preoccupazione tra i balneari apuani dopo l’approvazione sull’asta delle concessioni. A pochi giorni dal sì della Camera, che si aggiunge a quello già arrivato dal Senato a maggio, è stato ottenuto così il via libera per l’introduzione delle gare per le concessioni balneari. La normativa consentirà, dopo i rinnovi automatici delle concessioni utilizzata negli ultimi vent’anni, la partecipazione alle gare pubbliche dal 2024 da parte di qualsiasi soggetto interessato, compresi gli stessi balneari uscenti. Una situazione che dovrà in ogni caso essere ulteriormente studiata e approfondita, come confermato anche dall’avvocato Stefania Frandi, vicepresidente del sindacato balneari di Confcommercio. "Le concessioni balneari non erano parte del Pnrr – precisa – ma, nonostante questo, sono state inserite nel ddl concorrenza creando un danno alla categoria. Il Governo avrebbe potuto stralciare la norma come per la liberalizzazione delle licenze dei taxi, ma così non è stato fatto. La categoria è in fermento – prosegue – perché si toglie lavoro a famiglie che hanno sempre operato bene nel rispetto delle leggi. Si vociferava di una chiusura degli stabilimenti in segno di protesta ma ha vinto il senso di responsabilità e si è deciso di non chiudere. Da settembre le battaglie proseguiranno, anche in virtù del nuovo Governo". Il provvedimento in questione alla Camera ha ottenuto una maggioranza schiacciante: 345 voti favorevoli e 41 contrari e, a causa di alcune piccole modifiche, tornerà in Senato per una terza lettura prima del via libera. "Il decreto rappresenta un autentico esproprio – commenta Marco Pardi del bagno Firenze e presidente Confartigianato balneari Toscana – che subiscono aziende in grado di operare in modo rasparente; mentre adesso si darà priorità al commerciale piuttosto che al rispetto dell’ambiente. Le nostre sono imprese sane: la normativa stravolge un sistema funzionante. Prendiamo quello che ci è stato riconosciuto ma non siamo soddisfatti. Fino al 2000 il modello era uniforme con l’amministrazione delle capitanerie di port, ma dopo quella data con il decentramento amministrativo tutto è diventato frammentato". Uno stato di incertezza che dovrà essere ancora discusso dalla categoria dei balneari per un ulteriore punto della situazione e capire come muoversi. "Non sarebbe giusto fare ora la lotta – sostiene Claudio Santi del bagno Doride – perché prima di tutto bisogna pensare a dare un servizio ai clienti e portare a termine la stagione estiva, che è la cosa più importante. La normativa non ci soddisfa e ritengo che avrebbe dovuto essere il nuovo governo a discutere della eventuale riforma".