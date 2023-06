Concerto tra i monti con un’escursione sulle tracce della Storia

Escursione gratuita e spettacolo nel cuore delle Apuane: il festival organizzato dal Cai di Massa, ’Musica sulle Apuane’, arriva in piazza San Vittorio a Forno con il concerto di Gioia Giusti (nella foto), direttrice artistica della rassegna, e letture di Alessandra Evangelisti. Spettacolo organizzato in collaborazione con il gruppo Fanti Valenti di Forno e con MemoFest, in occasione dell’evento ’Via XIII Giugno’. L’appuntamento è per sabato 10 giugno alle 17. Gioia Giusti al pianoforte eseguirà musiche di Scarlatti, Haydn, Berio, Schubert, Brahms, Debussy e, in prima assoluta, esecuzione di un pezzo del maestro Ugo Tonarelli, dedicato alle vittime dell’eccidio di Forno del 13 giugno 1944. Giunti alla meta, la voce dell’attrice Alessandra Evangelisti ci accompagnerà alla scoperta di quei luoghi, sulle tracce della formazione partigiana ’Luigi Mulargia’, che il 9 giugno ’44 discese dalla Valle degli Alberghi verso Forno, guidata dal comandante Marcello Garosi detto ’Tito’. Le letture si baseranno su un testo di Maria Tonarelli, del gruppo Fanti Valenti che, grazie alla raccolta di testimonianze e notizie storiche, ha ricostruito la cronologia dei giorni precedenti all’eccidio nazifascista.

In occasione dell’evento, come da tradizione del festival, è in programma un’escursione con accompagnatori le guide ambientali escursionistiche Andrea Ribolini e Susanna Selici. Ritrovo alle 9.15 nel parcheggio della chiesetta di Sant’Anna per poi raggiungere la località Biforco: da qui segue il sentiero Cai 167 fino a raggiungere la Casa degli Alberghi. Il sentiero costeggia il Canale degli Alberghi, che si origina alle pendici del Monte Contrario, e ricalca in buona parte un’antica via di lizza attraversando paesaggi al tempo stesso severi e spettacolari delle Apuane massesi. Durata dell’escursione circa 2 ore. Rientro previsto a Forno per le 16. Lo spettacolo e l’escursione sono gratuiti con obbligo di prenotazione (tel. 338 9952268).