"Concerto rock anni '80 al Dms Stage di Montignoso: un viaggio nel passato musicale"

Trionfa sabato il rock anni ’80 e l’appuntamento è al club Dms Stage di Montignoso. L’House Band della Dms School apre le sue porte agli allievi di canto dei livelli più avanzati e porterà in scena un concerto unico, con i migliori successi rock degli anni 80 e tutte le sonorità di quel periodo. I nostalgici che li hanno vissuti, e coloro che avrebbero voluto farlo, possono incontrarsi al Dms Stage - perché no - indossando un giacchetto di pelle o con un tipico look total jeans.

In anteprima alcuni dei titoli “portati in scena” dalla 80’s band: Jump dei Van Halen, The final countdown degli Europe, One Vision dei Queen, I was made for loving you dei Kiss. Ma sono molti altri, i brani che faranno ballare e cantare il pubblico. I professionisti che hanno affinato il repertorio: Jonhatan Tenerini, batteria, Lorenzo Bertelloni, piano e sinth, Nicola Bertonelli, chitarra, Filippo D’Ercole, basso. Jonhatan suona la batteria da quando era bambino, diventa presto insegnante e professionista e nel 2017 ha aperto la sua scuola di Musica, la Dms School di Montignoso. È artistaendorser mondiale per i marchi Tama Drums, Ufip Cymbals, Vater Drumsticks e Remo Drumheads e lo scorso novembre ha aperto il live music club Dms Stage. Lorenzo ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in pianoforte jazz al Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, insegna pianoforte alla Dms School e dal 2012 collabora con Francesco Gabbani, sia come tastieristapianista live, sia in studio come arrangiatore. Nicola insegna chitarra classica e chitarra elettrica alla Dms School, è un grandissimo amatore e conoscitore di quasi tutti i brani in cui predominano i suoni delle chitarre, spaziando nei vari generi musicali.

Lo scorso anno Nicola, Jonhatan e Lorenzo hanno avuto l’onore e il piacere di suonare all’interno del Teatro Ariston e successivamente, chitarra e batteria di Bertonelli e Tenerini hanno preso parte al concerto dei famosi tenori Il Volo, all’Hallenstadion di Zurigo, insieme all’Ensemble Symphony Orchestra. La novità è Filippo, “preso in prestito”, dopo una lunga corte, dalla band “2000s Rock Party”, format anni 902000 che sta avendo un enorme successo nei locali e nei festival di tutta Italia e dal gruppo hard&heavy “Adrenaline”. I presupposti quindi, sono ottimi, uniti a grinta e professionalità degli allievi di canto: Sara Bonotti, Jacopo Pellistri, Sofia Caravaggio, Chiara Mosti, Linda Gassani e Micol Mosti. A seguire, dopo il concerto, studenti della Dms School e pubblico avranno la possibilità di salire sul palco e cimentarsi in una Jam Session. L’ingresso al concerto è gratuito, consigliata la prenotazione tramite il sito

www.dmsstage.com