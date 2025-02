Concerto pianistico al Ridotto degli Animosi

Oggi alle 18 il Ridotto degli Animosi ospita il concerto pianistico di Olaf John Laneri con musiche di Chopin, Debussy, Ravel, Liszt. Olaf John Laneri, originario di Catania, è docente di pianoforte al Conservatorio di musica di Venezia. Dopo aver terminato brillantemente gli studi a Verona, si è perfezionato in Italia e all’estero, conseguendo la qualifica di Master all’Accademia Pianistica di Imola. Dopo diverse vittorie in competizioni nazionali, si è laureato ai concorsi internazionali di Monza, di Tokyo e di Hamamatsu. Nel 1998 ha vinto la cinquantesima edizione del prestigioso concorso Busoni di Bolzano. Prezzo dei biglietti: posto unico intero 10 euro, ridotto 5 euro per under 20 e iscritti ai Conservatori. I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del Teatro degli Animosi aperta il giorno dalle 10 alle 12,30 e dalle 16, oppure a prezzo intero anche su Vivaticket.