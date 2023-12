Concerto live della ’Di Maggio Connection’. Ma alla Dms si farà anche... barba e capelli

Un concerto live e… barba e capelli dal vivo. Sarà uno spettacolo nello spettacolo quello in programma sabato al Dms Stage, il live club della Dms Music School di Montignoso, in una delle serate di esordio. Super ospite Marco Di Maggio con i suoi ’Di Maggio Connection’. Si parla di una band italiana consacrata a livello mondiale dalle riviste specializzate per il suo mix micidiale di R’n’R, Rockabilly, Blues e Country e che vanta esibizioni in ben 24 paesi, dagli Usa alla Cina. I loro live sono coinvolgenti e spettacolari con brani suonati a velocità supersoniche. Il sound personale e travolgente stupisce gli ascoltatori, dagli amatori a chi con curiosità si approccia all’ascolto di questi generi per la prima volta. Con Marco Di Maggio (chitarra e voce) ci sono Marco Barsanti (batteria), e Matteo Giannetti (basso elettrico e contrabbasso). A proposito di Di Maggio, Terry Williams, il batterista dei Dire Straits, ha detto: "Ho suonato con i più grandi… Eric Clapton, Ray Charles, Albert Lee e posso dire che Marco Di Maggio è uno di loro". Unico ’Rary Member’ della Rockabilly Hall Of Fame americana, ha collaborato con oltre 70 artisti americani e inglesi. Barsanti, fiorentino, attivo sin dal 1990, ha suonato in Italia e all’estero con numerosi artisti e gruppi, spaziando tra rock, blues, funk, jazz e pop d’autore. Giannetti, musicista e compositore, è stato in tour con Slim Jim Phantom (Stray Cats), Maurizio Solieri, Funkareem, Angelo Messini, Marco Parente, Extradivarius, Claudio Gabelloni, Max Gazzè, Marina Rei e tanti altri.

Disponibili sul sito www.dmschoolmassa.comdms-stage i biglietti, con la possibilità di partecipare anche alla masterclass che i ’Di Maggio Connection’ terranno prima del concerto, un’esperienza unica in cui racconteranno le loro esperienze a livello umano, artistico e tecnico, consigliata a tutti e imperdibile per coloro che amano ascoltare o suonare questi generi.

La serata del 9 dicembre sarà resa ancora più caratteristica dalla presenza dei ragazzi di ’Barber Shop Cinquale’ che acconceranno sul momento barba e capelli, omaggio R’n’R per il pubblico.