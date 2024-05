"Concerto lirico in Accademia per ricordare Renata Scotto: tre voci acclamate sul palco"

Grandi voci in Accademia per ricordate Renata Scotto, ultima diva. Per ricordare uno dei più grandi soprani del Novecento, scomparsa ad agosto a 90 anni, Gli ’Amici della lirica’ organizzano in Accademia, oggi alle 18 un concerto lirico che vedrà protagoniste tre delle voci più acclamate del mondo. Ad iniziare da Alida Berti, beniamina del pubblico carrarese. Gradito ritorno è quello del basso Roberto Tagliavini, già ospite in un concerto trionfale in Duomo per una delle prime edizioni di Con-Vivere. Voce estesa, morbida, dal colore vellutato, il basso di Parma è oggi uno dei più acclamati interpreti ed ha affinato una tecnica che gli permette di affrontare i più impervi ruoli del belcanto. Grande attesa per l’esibizione per la prima volta in città di John Osborn, premio Oscar della Lirica nel 2017 quale miglior tenore del mondo. Nato negli Usa, dopo il debutto nel 1993 inizia una carriera internazionale che, bruciando le tappe, conquista tutti i più grandi palcoscenici.

Di qualche giorno fa è il trionfo condiviso proprio con Tagliavini ne La Sonnambula all’Opera di Roma. Vanta un repertorio sconfinato che dai ruoli più impervi e acuti del bencanto di Rossini, Bellini e Donizetti arriva a Verdi e al teatro francese riscuotendo ovunque trionfi di pubblico e consensi di critica. Accompagna questo formidabile terzetto l’ottimo Maestro Cesare Goretta, garanzia di una serata di successo. Costo dei biglietti numerati € 20,00; info [email protected].