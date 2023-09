Concerto lirico a Carrara in omaggio a Callas: Anna Maria Chiuri, Bartoli e Reutov

Stasera alle 20,30 in Accademia si terrà un concerto omaggio a Maria Callas. Il premio Oscar della lirica Anna Maria Chiuri e la star emergente Anastasia Bartoli insieme a Vladimir Reutov per ricordare i 100 anni della nascita della “Divina”. Il concerto è organizzato, come da consuetudine da diversi anni, dagli Amici della Lirica nel centenario della nascita del soprano avvenuta a New York il 2 dicembre 1923. Protagoniste dell’evento saranno tre importanti voci, accompagnate al pianoforte dal Maestro Pietro Mariani che proporranno pagine immortali tratte da opere che hanno resa immortale l’arte del grande soprano greco. Per la prima volta a Carrara il soprano Anastasia Bartoli, una delle voci più interessanti tra i soprani emergenti che in pochi anni sta bruciando le tappe di una luminosa carriera. Gradito ritorno è quello di Anna Maria Chiuri, mezzosoprano di fama mondiale, nel 2019 premiata agli Oscar della Lirica), come miglior mezzosoprano. Al loro fianco il tenore Vladimir Reutov, uno dei vincitori del I Concorso Lirico Internazionale “Marmo all’Opera” del 2021. Il concerto sarà ad ingresso libero, come tutti gli eventi in programma al Festival Con-vivere.