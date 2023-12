Concerto d’organo di Ratti dedicato a Bach, Mozart e altri big

Tappa avenzina per la rassegna “Concerts no stop 2023“, la manifestazione organizzata dalla associazione “Organ in progress“, che stasera (chiesa di san Pietro, ore 21.15, ingresso libero) propone un concerto di Luigi Ratti. All’organo Serafino Paoli del 1852 saranno eseguite musiche di Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli, Wolfgang Amadeus Mozart, Jacopo Guglielmi, Giacomo Puccini e Gioacchino Rossini. “Organ in progress“ è l’associazione nata per la riscoperta e la valorizzazione della letteratura organistica e degli organi apuani, un patrimonio molto ricco che viene rivalutato anche con la realizzazione di documenti multimediali, concerti e conferenze. Diplomato in organo al conservatorio Cherubini di Firenze e in didattica della musica al conservatorio Puccini di La Spezia, Luigi Ratti frequenta i corsi di perfezionamento all’accademia di musica italiana per organo, studia letteratura organistica italiana rinascimentale, barocca e spagnola, approfondisce l’interpretazione delle opere di Bach, studia letteratura romantica tedesca per organo.

Il suo repertorio organistico spazia dal ‘500 ai giorni nostri, con particolare attenzione al ‘900. Ricercatore, spesso propone musiche e opere di alto profilo musicale dei secoli passati in prima esecuzione contemporanea. Con un gruppo di musicisti, nel 2006 fonda Les Passions de l’âme sperimentando alcuni aspetti del repertorio del periodo barocco dedicato a piccole formazioni strumentali e vocali. E’ docente di musica nella scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Beato Angelico di Firenze, nonché dal 2020 fondatore dell’associazione “Organ in Progress“. E’ stato direttore artistico di numerosi festival e rassegne internazionali. Svolge attività concertistica in Europa suonando su strumenti di alto profilo storico e artistico.

Maurizio Munda