Concerto di Gabbani Giovani soddisfatti "Un bene per la città" L’attacco di Caffaz

Mentre la Consulta delle politiche giovanili del Comune esprime soddisfazione nei confronti del concertone di Gabbani, elogiando l’idea di "aver coinvolto i commercianti del territorio", l’opposizione affila i coltelli con un’interrogazione sui punti poco chiari dell’evento che sta diventando un botta e risposta continuo tra maggioranza e minoranza. Tornerà a casa il cantautore, lo farà il 9 settembre in quello che è l’evento atteso da molti, ma le polemiche non cessano. Così tra concessioni di food e beverage, parcheggi e festa della birra annullata, il caso ha fatto presto a insinuarsi tra i banchi di palazzo. Da una parte il presidente della consulta dei giovani, Lorenzo Borghini, che esprime soddisfazione nei confronti del concerto. "Tra l’altro, ancora più apprezzabile è l’idea di aver coinvolto gli operatori commerciali del territorio, per la partita legata al cibo e alle bevande somministrate durante lo spettacolo. Così come è apprezzabile la volontà dell’artista di aiutare il suo territorio nella piantumazione di aree verdi colpite dal disastro dell’agosto dell’anno scorso".

Tema caldo dell’opposizione quello del coinvolgimento dei commercianti, con attori del settore che parlano di ‘mancata trasparenza, comportamenti da antitrust e comunicazione inesistente’. Poi continua Borghini. "Per noi giovani, uno spettacolo musicale è sempre gradito. E lo è ancora maggiormente, perché questo concerto potrebbe fare da apripista ad altri eventi". Dall’opposizione alza la mano Simone Caffaz e fa un’interrogazione su quella diretta televisiva già citata da Borghini: "Il contributo del Comune sarebbe finalizzato a una diretta tv Rai per il concerto, ma la notizia sarebbe riservata perché si teme che incida negativamente nella vendita dei biglietti. In questo caso è coerente con una corretta procedura amministrativa tenere riservate le finalità di un contributo pubblico?". Poi prosegue. "Vorrei sapere i motivi per i quali nella delibera di concessione del contributo al concerto non sia stato allegato il piano economico dell’evento, come una corretta procedura amministrativa avrebbe richiesto". Anche nella ripiantumazione, quella delle aree verdi, il consigliere Caffaz ci vuole vedere chiaro chiedendo "quali proventi del concerto verranno utilizzati per la ripiantumazione della pineta adiacente a Carrarafiere". Infine un contributo "a un’azienda privata la Al Entertainment spa – conclude il consigliere Caffaz – con scopi di lucro di cui sarebbe opportuno conoscere la somma visto che dal sito dell’ufficio camerale risulta ad attività cessata".