Concerto dell’Ensemble di fisarmoniche dei conservatori Puccini e Pertini

Dopo il successo e il sold out del primo concerto, l’appuntamento con ’Stanze in musica’ è in calendario stasera, alle ore 21, con il concerto dell’Ensemble fisarmoniche di Conservatorio Puccini di La Spezia e Liceo Pertini di Genova, composto dal maestro Endrio Luti insieme a Massimo Tripolesi, Anna Di Pasquale, Lisa Guastini, Alessio Beja, Michele Boriassi, Isadora Olivi, Denis Dariy, Lorenzo Giusti, Valentina Benelli, Pietro Mazzei, Francesco Saias e Alessandro Trivigno. Il concerto si svolge all’interno delle Stanze del teatro Guglielmi di Massa.

L’ensemble di fisarmoniche è una formazione estremamente duttile, ideata per valorizzare il ruolo della fisarmonica nella musica da camera. E’ nata a opera del maestro Endrio Luti, docente al Conservatorio superiore di musica Giacomo Puccini di La Spezia, e fino ad oggi l’ensemble ha tenuto concerti in Italia e in Polonia. Tante le rassegne musicali alle quali il gruppo ha partecipato. Inoltre va menzionato l’impegno verso il sociale che il gruppo ha dimostrato in questi anni partecipando alle iniziative culturali organizzate dal dottor Cantore, primario del reparto di Oncologia nell’ospedale di Carrara, tenendo concerti per i pazienti secondo una neoterapia unica in Italia; l’ensemble ha inoltre partecipato a eventi per Avis, Aima, Croce Verde e Aido.

Il repertorio spazia nei secoli della musica classica dal ‘700 con Bach, Mozart e Handel fino ad arrivare ai giorni nostri con Rota, Piazzolla, Gallianò passando per Moretti e Morricone. L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione consigliata al 338 5433970 (whatsapp) oppure alla mail [email protected].it.