Concerto dei Kinnara in piazza San Carlo. Omaggio a De Andrè

Appuntamento in piazza a San Carlo, domani sera, per gli amanti di Fabrizio De Andrè. E’ in programma, infatti, alle 21.30, il concerto dei Kinnara (nella foto) ’Ricordando Fabrizio De Andrè’. L’evento, a ingresso libero, è organzzato dall’associazione Afaph con il patrocinio del Comune. Il gruppo Kinnara nasce nel 2003 con la voglia insaziabile di ricordare la figura, l’arte e la poesia di Fabrizio De Andrè attraverso le sue canzoni. Negli anni diverse formazioni hanno contribuito al carattere espressivo e interpretativo della band fino a creare quel suono, insieme alla poesia di Faber, capace di attirare tanti appassionati di ogni età. La band è composta da Luca Pardini (voce e chitarra), Luca Tommasi (piano e tastiere), Pietro Bertilorenzi (basso elettrico), Andrea Vezzoni (chitarra e voce) e Franco Barry Nicoletti (batteria e percussioni).