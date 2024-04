"Concerto benefico all'Oncologia di Massa: emozioni e musica per il benessere dei pazienti"

Un concerto raffinato ed elegante donato ai pazienti e agli operatori dell’Oncologia di Massa Carrara da un grande compositore, da una straordinaria cantante e da una bravissima percussionista. E’ l’ultimo evento, in ordine di tempo, all’ospedale Apuane di Massa organizzato dall’associazione “Donatori di musica” con le canzoni suonate da Marco Falagiani, scritte da lui e interpretate da Valentina Galasso con l’accompagnamento alle percussioni di Marta Di Stefano.

Sono stati presentati brani che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica e in quella delle colonne sonore di film, a partire dalla traccia base di “Mediterraneo”, premiatissima pellicola del 1992, premio Oscar quale miglior film straniera, premio Donatello (film, montaggio e suono), Nastro d’argento per la miglior regia. Marco Falagiani ha parlato della sua collaborazione con Giancarlo Bigazzi per la realizzazione appunto dei tre temi musicali principali della pellicola diretta da Gabriele Salvatores e ha raccontato vari aneddoti sul suo percorso compositivo.

Il compositore ha quindi parlato di “...E mi alzo sui pedali”, la canzone dedicata a Marco Pantani e realizzata per gli Stadio, nata dalla sua passione per il ciclismo. Valentina Galasso, la sua vocalist e compagna, ha raccontato il suo passato da giocatrice di basket, una carriera che ha dovuto abbandonare per motivi di salute. Ha quindi sottolineato, rivolta in particolare ai pazienti del reparto di Oncologia, l’importanza di andare avanti anche nei momenti difficili, e raccontato come è diventata cantante.

Tra le canzoni che hanno appassionato e coinvolto la platea “Passerà” di Aleandro Baldi, vincitore di Sanremo 1994, con il pezzo scritto in collaborazione con lo stesso Baldi e Bigazzi; “Non amarmi”, che era stata cantata sempre da Aleandro Baldi con Francesca Alotta (Falagiani coautore, con Bigazzi e Baldi), vincitore di Sanremo giovani 1992; “Gli uomini non cambiano”, arrivata seconda al Festival di Sanremo del 1992, scritta da Falagiani ancora con Bigazzi e Beppe Dati. Il compositore ha colto l’occasione per esprimere la sua profonda ammirazione per Mia Martini, secondo lui la più grande interprete italiana. Con l’immortale brano di Mimì, interpretato da Valentina, si è chiuso l’ennesimo evento musicale all’ospedale Apuane, con i ringraziamenti del direttore dell’Oncologia apuana Andrea Mambrini per i tre grandi artisti e ancora una volta la sottolineatura dell’’importanza "fondamentale di questi contributi che concorrono a donare leggerezza e benessere ad animi momentaneamente oppressi da terapie difficili e diagnosi faticose". Un’ora e mezzo di straordinarie esecuzioni in una saletta policonfessionale quasi sold out.