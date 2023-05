Concerti del Palma Studenti musicisti tornano sul palco

Torna la bella stagione e tornano gli appuntamenti musicali organizzati dal Liceo artistico musicale Palma diMassa che, dopo i successi degli anni passati, raddoppia e si sposta in giro per il territorio. Domani nella prestigiosa sala dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, alle 17, si terrà il secondo concerto, con ingresso libero. Il programma di questo secondo atto è vario e coinvolgente, e prevede esecuzioni di importanti autori quali Beethoven, Debussy, Hoffmeister, Mangani e Villa-Lobos. Saranano interpretati dagli alunni dei professori Carla Mordan, Marta Rustighi, Gioia Giusti, Paolo Biancalana, Ilaria Barontini e Simona Costantino. Saranno in scena il flautista Lorenzo Degl’Innocenti – accompagnato al pianoforte (gentilmente messo a disposizione dall’Associazione Amici della Lirica di Carrara) dal professor Paolo Biancalana – Aurora Duchi al violino, i pianisti Tommaso Bartolucci, Sofia Sacchetti e Mattia Dell’Amico, ancora Sofia Sacchetti alla viola e, infine, il chitarrista Alex Tofan.

La rassegna ’I concerti del Palma’ permette a molti studenti dal primo all’ultimo anno di esibirsi in formazioni cameristiche e soliste. Teatri delle esibizioni di quest’anno sono Villa Bertelli a Forte dei Marmi, l’Accademia di Belle Arti a Carrara e la stessa aula magna del liceo Palma a Massa. Il concerto d’inaugurazione si è tenuto a Villa Bertelli, con gran apprezzamento di pubblico per l’esibizione di quattro giovani solisti di strumenti a percussione, alunni del professor Alessandro Carrieri, che ha anche accompagnato al pianoforte. Nell’occasione si è esibito anche Vittorio Soglia. I talentuosi studenti che hanno dato bella mostra di sé sono Andrea Margiotta, Alessio Tognini, Tommaso Incerti e Lorenzo Giorgi, i quali hanno incantato con difficili brani tra i quali Marimba Flamenca di Gomez, un estratto dal Flauto Magico di Mozart, un brano di Chick Corea e il Primo Movimento del ’Concert for Marimba and Orchestra’ di Rosauro.

La manifestazione, fortemente voluta dai docenti del liceo per contribuire alla diffusione della cultura musicale e alla conoscenza dei suoi giovani protagonisti, ha anche e soprattutto un importante scopo didattico: gli studenti dell’ultimo anno che partecipano, infatti, utilizzano questi concerti per prepararsi in vista degli esami di Stato, dove oltre alle prove di italiano e di armonia e alle normali materie, dovranno dimostrare le loro capacità musicali e quanto appreso suonando il loro strumento per la commissione. ’I concerti del Palma’ si tengono nella nostra città dal 2015, e quest’anno sui nuovi e prestigiosi palcoscenici ci saranno oltre 30 giovani musicisti. Ogni volta le esibizioni sono state molto apprezzate, anche dagli addetti ai lavori, e hanno riscosso successo di pubblico.

Gabriele Ratti