Con-Vivere nelle scuole Il festival della filosofia apre agli studenti Concorso e iniziative

Diventa ancora più stretto il legame culturale fra la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e l’Ufficio scolastico provinciale. Il festival Con-vivere si terrà dal 7 al 10 settembre e sarà quest’anno dedicato al tema ’Umanità’. In questi giorni è stato rinnovato il protocollo d’intesa che avvicina i giovani al mondo della cultura, potenzia l’offerta formativa extra scolastica, stimolare il coinvolgimento degli studenti nell’organizzazione della rassegna, arricchendo con un nuovo concorso destinato proprio agli studenti. Tanti obiettivi che si intersecano e moltiplicano i rapporti fra Fondazione CrC e Ufficio scolastico che lavoreranno fianco a fianco, così da rendere la rassegna sempre più coinvolgente e inclusiva per i ragazzi e il personale scolastico. È stata oinvolta anche la Consulta provinciale degli studenti, che rappresenta gli studenti della secondaria superiore.

Il documento, sottoscritto dal presidente Enrico Isoppi e dalla dirigente dell’ufficio scolastico territoriale, Donatella Buonriposi, metterà al tavolo le due istituzioni per creare nuove sinergie. Partiamo proprio dagli insegnanti: per loro il festival potrà diventare un’occasione di formazione gratuita e accessibile a tutti con gli esperti e specialisti di livello nazionale e internazionale che parteciperanno agli incontri. L’invito verrà rivolto agli Istituti scolastici su tutto il territorio nazionale. I ragazzi, invece, avranno, come di consueto, la possibilità di diventare protagonisti del festival come ‘volontari’, già a partire da 16 anni (con il consenso dei genitori per i minorenni) e ricevere un attestato di partecipazione.

Anche il personale scolastico che seguirà gli incontri del festival potrà richiedere il rilascio dell’attestazione per gli incontri seguiti. Viene così riconosciuto il valore formativo oltre che culturale della rassegna. Infine il protocollo per la prima volta lancia anche un contest speciale dedicato agli studenti di tutti gli istituti superiori. Un concorso, intitolato ‘Un messaggio per l’umanità’ promosso dalla Fondazione CrC in collaborazione con l’Ufficio scolastico e con l’assessorato alla Cultura del Comune in occasione della diciottesima edizione del festival. Gli studenti sono chiamati a riflettere e ad approfondire gli argomenti sviluppati dal festival e sul tema principale, ‘Umanità’, con lo scopo di elaborare una propria personale risposta ad alcune domande di fondo: cosa ci rende umani? Cosa rende umano oggi il nostro agire? Si potrà partecipare nella forma di un messaggio testuale o visivo rivolto all’umanità di oggi, perché rifletta con responsabilità sul futuro, facendo in particolare riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030: la lotta alla povertà, il contrasto al cambiamento climatico, l’impegno per la pace e la giustizia, per citarne solo alcuni. Tutti i dettagli del concorso saranno resi noti nei prossimi giorni.