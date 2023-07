Con-Vivere festival L’edizione dell’umanità Il festival protagonista a Palazzo del Pegaso

Presentata a Firenze la rassegna Con-vivere: il tema sarà l’umanità. A chiudere questa edizione il concerto dei Tiromancino, sul sagrato della chiesa del Suffragio. Dal giovedì 7 settembre a domenica 10 , si terrà a Carrara l’evento che da anni segna un momento di riflessione sulla contemporaneità, sulla storia dell’uomo e del mondo. Al centro delle discussioni due domande: Cosa ci rende umani? Cosa rende umano il nostro agire? Per rispondere ci saranno più di venti incontri fra conferenze, dialoghi e dibattiti, spettacoli e oltre trenta eventi collaterali fra laboratori, spazio bambini, mostre, incontri, passeggiate a tema alla scoperta del territorio e proposte di cucina nei ristoranti del centro. I relatori affronteranno ciascuno un argomento relativo al tema del festival, per indagare, attraverso conferenze e dialoghi a due voci, il confine fra umanità e disumanità, le esperienze attraverso le quali possiamo definire i contorni della vita su questo pianeta.

L’edizione 2023 promossa dalla Fondazione CrC è stata presentata in conferenza stampa al media center Sassoli a Palazzo del Pegaso a Firenze. "La rassegna Con-Vivere segna, ormai da anni, per la città di Carrara e la Toscana un momento di grande riflessione su temi che attraversano la contemporaneità, la storia dell’uomo e del mondo —spiega Cristina Giachi, presidente della commissione cultura— Quest’anno il festival mette al centro una questione esistenziale: definire i contorni dell’umano, del rapporto imprescindibile tra cultura e natura che riguarda da vicino il futuro di ciascuno di noi, tramite dibattiti, incontri, presentazioni, conferenze con studiosi, letterati, artisti. La Toscana si conferma una terra ricca di eventi culturali radicati nei territori e pronti ad aprirsi ad un pubblico e una comunità sempre più ampi. Un patrimonio di grande valore che, come amministrazione regionale, continueremo a sostenere e a promuovere, affinché la cultura si consolidi come motore di crescita e di benessere, diffuso e accessibile a quante più persone possibili".

Presente anche il consigliere Giacomo Bugliani. "Il festival è ormai una tradizione per la città di Carrara e per tutta la provincia uno dei più importanti per lo sviluppo della cultura e del pensiero. Gli orizzonti che Con-vivere ha raggiunto sono ampi e si aprono ad esperienze anche estere. Il nostro territorio si identifica in questa manifestazione che ogni anno riesce a toccare temi di grande delicatezza, quest’anno l’umanità colta in tutte le sue sfumature anche come rispetto del prossimo". Gli incontri indagheranno quattro piste tematiche principali che delineano i contorni della condizione umana: agire e patire, vita e libertà, linguaggi dell’umano e scenari futuri.

"Il tema di questa edizione attraversa la nostra vita quotidiana, le nostre paure ma anche le nostre speranze — racconta la consulente scientifica Laura Beolla—. Occorre una grammatica dell’umano per comprendere cosa ci rende umani oggi in un mondo in cui tutto sta cambiando". Infine la direttrice artistica Emanuela Mazzi. "I 18 anni del festival, con circa 70 eventi e iniziative. L’immagine che abbiamo scelto per rappresentarlo, rimanda all’idea di una umanità in cammino chiamata a riflettere sul proprio futuro". Alla presentazione anche il presidente della Fondazione Cr Carrara, Enrico Isoppi e l’assessore alla Cultura del Comune di Carrara Gea Dazzi.