Con-Vivere, Festa della birra e campionati di orienteering a Carrara

Tutto pronto per il calendario delle iniziative di settembre realizzate da Comune, associazioni e commercianti. Si parte con Con-vivere, il festivaldella Fondazione CrC in programma in centro dal 7 al 10 settembre con dibattiti, convegni, eventi, laboratori per bambini. Proseguono a settembre anche le mostre d’arte e gli eventi: ‘White Carrara’ nelle strade del centro, ‘Scolpire il vento’ di Francesco Bartoli al Mudac e ‘Da Ezio e Carrara. Ezio Bienaimè urbanista’ al Carmi. Il 27 e 28 settembre spazio alle letture alla biblioteca civica ‘Lodovici’ di piazza Gramsci, che ospiterà il ciclo ‘Bibliopride’, mentre alla cava romana di Fossacava il 2, 16 e 23 settembre ci saranno tre serate dedicate all’archeologia. E a settembre torna anche ‘Carrara incontra l’Africa’ della Pro loco Carrara, di scena l’1 e il 2 settembre in piazza Gramsci, mentre gusti e ritmi bavaresi saranno il filo conduttore della ‘Bier Fest’ organizzata sempre per l’1 e il 2 settembre dai commercianti del centro città che hanno rimediato alla scomparsa dell’evento in fiera.

E poi ci sono i ‘Campionati nazionali di orienteering’ organizzati da ‘Gs Orienteering Folgore’ il 16 e 17 settembre, e il grande ‘Sport city day’ in programma il 17. "Anche questo mese grazie alla collaborazione con Pro loco e associazioni offriremo a carrarini e turisti un programma variegato" ha commentato l’assessore alla cultura Gea Dazzi. "La ‘Notte blu’, i fuochi artificiali del 14 agosto e la ‘Notte bianca’ sono solo alcuni degli esempi di come il lavoro di squadra porti sempre a grandi risultati – aggiunge l’assessore al commercio Lara Benfatto –. Sono convinta che questa sia la strada giusta da seguire e che il nostro obiettivo per il futuro debba essere quello di continuare a lavorare per migliorare sempre di più la nostra offerta".