Con-Vivere e formazione Eventi per gli insegnanti

Con-vivere è anche formazione per i docenti. I quattro giorni di rassegna, da lunedì 7 a domenica 10, diventano occasione per potenziare l’offerta formativa extra scolastica gratuita e accessibile a tutti, con gli esperti e specialisti di livello nazionale e internazionale che parteciperanno al festival. Bisogna scaricare il registro delle presenze dal sito www.con-vivere.it nella pagina dedicata alle scuole cliccando sull’apposito link, o richiederlo ai punti info-festival. Durante il festival, al termine dell’evento a cui si è partecipato, si dovrà mostrare il registro ai punti informazioni presenti nei luoghi in cui si tengono gli incontri di parola, dove sarà apposto un timbro in corrispondenza dell’evento seguito. Non sarà attestata la partecipazione contemporanea a incontri previsti al medesimo orario o con una differenza di solo mezz’ora. Bisogna poi riconsegnare il registro al personale incaricato oppure anche alla segreteria organizzativa nei giorni successivi alla manifestazione. Si riceverà infine un attestato di partecipazione attraverso il quale richiedere il riconoscimento delle ore di formazione alla propria scuola. Sono 23 gli eventi che rientrano nell’ambito della formazione dei docenti e quest’anno per alcuni incontri sarà disponibile seguirli anche nel formato a distanza. L’opportunità della formazione per i docenti si è resa possibile grazie al protocollo tra Fondazione Cassa di risparmio di Carrara e ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara.