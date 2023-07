Con-Vivere compie 18 anni L’intera città coinvolta nel festival della filosofia

di Cristina Lorenzi

Un lavoro di squadra che coinvolge la città tutta. Così il presidente della Fondazione CrC Enrico Isoppi ieri ha presentato a Palazzo Binelli la 18esima edizione di Con-Vivere. Il festival della filosofia, che si terrà in centro dal 7 al 10 settembre, quest’anno avrà come direttrice scientifica Laura Boella e declinerà il tema dell’umanità in tutte le sue sfaccettature. Venti dibattiti, sei spettacoli, il ritorno del cinema grazie alla collaborazione della Camera di commercio il cui presidente Valter Tamburini ha coinvolto il Lucca film festival, e ancora laboratori per bambini, concorsi con le scuole, cucina con tutti i locali del centro.

I dettagli sono stati illustrati dalla direttrice Emanuela Mazzi, che parlando degli illustri ospiti, ha ricordato con commozione il padre fondatore di Con-Vivere, lo scomparso Remo Bodei. Isoppi si è poi soffermato sugli innumerevoli sponsor che quest’anno hanno allargato la partecipazione a tutte le componenti istituzionali e industriali cittadine. Hanno salutato con soddisfazione la manifestazione la sindaca Serena Arrighi che ha parlato dell’importanza della riflessione in un momento in cui il mondo sta cambiando così velocemente. Il presidente Tamburini ha poi ricordato l’impegno a trasferire in area vasta il festival che "dovrà mantenere la propria identità spaziando in più province". Entusiasta per l’occasione di "crescita e nutrimento" che la kermesse offre all’Accademia la nuova direttrice Silvia Papucci che ha sottolineato come Con-Vivere offra importanti opportunità agli allievi con la mostra Noocene che sarà curata da Silvia Vannacci. Una manifestazione che ogni anno cresce con eventi, mostre e attività programmate dalla Fondazione progetti, presieduta da Roberto Dell’Amico e con la collaborazione delle scuole coinvolte da Vincenzo Genovese del Provveditorato. Infine la stessa Boella che ha anticipato scelte e temi di quella che sarà l’edizione della maggiore età.

"Il mondo sta cambiando e noi abbiamo la necessità di riscrivere la grammatica dell’umano. In un momento in cui subentrano intelligenze artificiali, cambiamenti climatici, dobbiamo occuparci di come interagire con nuovi fenomeni. Ci sono parole chiave come agire, libertà e futuro che ci dovranno guidare nelle scelte".

Il festival avrà un’anteprima al biscottificio Piemonte il 28 luglio con l’appuntamento con le donne iraniane.