"Con-Vivere, altro riconoscimento dell'Unesco a Carrara"

La diciottesima edizione del festival Con-vivere di Carrara potrà fregiarsi del patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’Unesco. Un prestigioso riconoscimento per la rassegna quest’anno in programma dal 7 al 10 settembre e che metterà al centro del dibattito culturale il tema ‘Umanità’. "La Commissione, in una lettera firmata dal segretario generale Enrico Vicenti, ha accolto la richiesta di patrocinio al festival evidenziando il valore culturale dell’iniziativa e ciò non può far altro che renderci fieri e orgogliosi – sottolinea il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, Enrico Isoppi.

"Una rassegna che nasce e cresce sul territorio, capace di richiamare un’attenzione sempre crescente da parte del pubblico a livello nazionale grazie alla presenza di autori, pensatori e artisti di livello internazionale che hanno visto nel festival con-vivere un palcoscenico di alto prestigio". "Un riconoscimento – conclude Isoppi – che si aggiunge alla prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica già assegnata al festival con-vivere negli anni passati". Il patrocinio della Commissione al festival ben si lega con il riconoscimento di Carrara come Città Creativa Unesco, confermando il valore e il prestigio di un territorio e delle sue proposte artistiche e culturali.