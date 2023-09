Con-Vivere al ‘vernissage’ Tornare all’umanità per guardare al futuro

Taglio del nastro, oggi alle 17, per la 18ª edizione di Con-Vivere. Il festival, voluto dalla Fondazione Crc, si apre in via del Plebiscito con la filosofa Laura Boella che, intervistata dalla giornalista Cristina Lorenzi, parlerà di Umanità. Fino a domenica il centro di Carrara si animerà con più di venti incontri con filosofi, giornalisti, docenti, oltre trenta eventi collaterali fra musica e teatro. Coinvolge tutta la città, scuole, ristoranti, locali. Stefano Massini, Alessandro Bergonzoni, Stefano Mancuso, Roberto Cingolani, Maurizio Ferraris, Telmo Pievani, Chiara Saraceno, sono alcuni degli ospiti. E poi ancora la musica dei Tiromancino, dell’Orchestraccia e Frida Bollani Magoni; un evento omaggio a Bob Dylan e uno spettacolo sui temi del cambiamento climatico con Elisa Palazzi e Stefano Taddia. Apre gli incontri la curatrice scientifica, Laura Boella con “Un umanesimo difficile”: è possibile ripensare l’umano in tempi bui. Per citare il titolo di un celebre saggio di Hannah Arendt: dobbiamo re-immaginare il vivere sulla terra e l’abitare il mondo. Tale significato è stato sviluppato a fine anni Novanta dalla filosofa ungherese Ágnes Heller attualizzando un aspetto commovente della vecchiaia di Kant, la sua abitudine di invitare a pranzo ogni settimana un gruppo di amici. Un pranzo, una conversazione e il piacere che ne deriva: "mi sembra questo – spiega Laura Boella - un messaggio direttamente legato a ciò che faremo insieme, conversando, ascoltando voci diverse nei giorni del festival intitolato per l’appunto con-vivere".

Gli incontri indagheranno varie piste tematiche: agire e patire con Anna Donise, Stefano Massini. Il rapporto con la natura con Stefano Mancuso. Le scoperte della paleoantropologia saranno introdotte da Telmo Pievani, la cura degli altri con Chiara Saraceno. E ancora lo sviluppo tecnologico con Maurizio Ferraris, Nello Cristianini. Il tema dell’umanità sarà poi declinato sulle possibilità di sorveglianza della mente umana con Fiorella Battaglia e Giuseppe Di Vetta, con il mondo antico con Silvia Romani e Giulia Sissa, la Resistenza con Agnese Pini. Poi l’attualità con Giulia Lami Maurizio Ambrosini. Rayhana Tabrizi e Yagoub Kibeida dialogheranno con Gabriela Jacomella su “Vita e libertà”, il carcere con Luciana Delle Donne e Mireya Carmen Cannata, diritti umani con Alessandro Bergonzoni. E ancora il linguaggio con Vera Gheno, Antonella Anedda, Angelo Capasso. Infine l’indagine sul futuro con Roberto Cingolani, Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, Elisa Palazzi e Federico Taddia, Giacomo Borella.