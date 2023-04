"Con Stefano Mei l’atletica di eccellenza"

Fra gli interventi del pubblico quello di Sergio Chericoni, presidente di Confartigianato, che ha lamentato quanto poco in tutti gli interventi, si sia parlato di imprese e ha ricordato come sia urgente un travel lift al porto per la nautica in cerca di sbocchi, di un termovalorizzatore e di discariche per quei rifiuti che non possono essere riciclati. Da qui un fermo attacco alla gestione della Imm, dove "allargare allo sport non è sufficiente e non è la via d’uscita. Ci sono 23 dipendenti con il futuro a rischio, questa strada non è corretta. Alla fiera servono nuovi spazi". Gli ha fatto eco il rappresentante di Cna Andrea Borghini. Da qui la sindaca Serena Arrighi ha ricordato come la questione si passata dal risanamento al rilancio. Ricordando il processo di pari passo con la Regione, Arrighi ha parlato di sinergie con altre fiere come quella di Rimini e ha sottolineato la necessità di una fiera attiva tutto l’anno. Lo sport porta indotto e le aziende non possono che trarne benefici". Eugenio Giani ha poi annunciato lo stanziamento di 500mila euro per la federazione di atletica leggera, il cui presidente, il campione Stefano Mei, intende aprire a Marina uno dei centri più importanti d’Italia. "Lo sport, nuove fiere e l’utilizzo deipadiglioni come hub sanitaria si sono dimostrai vincenti e intendiamo andare avanti in questo modo". A tal proposito Giani ha annunciato la volontà di "aprire una sinergia con Genova e Viareggio per un salone della nautica che dia una risposta a un settore che in questa terra sta diventando un eccellenza ed è sempre più importante per l’economia e per il lavoro".