Con i giga yacht il ricavato sale a 85 milioni

Continua a crescere The Italian Sea Group, che nel primo trimestre del 2023 vede un ricavato da 85 milioni di euro, registrando +23% rispetto ai 69 milioni di euro del primo trimestre dello scorso anno. Buone notizie anche sul fronte dell’ Ebitda, il margine operativo lordo, che vola a 13,8 milioni di euro con un incremento del più 35% rispetto ai 10,2 milioni del primo trimestre 2022. Il tutto con un’incidenza sui ricavi del 16,2% rispetto al 14,8% nei primi tre mesi dello scorso anno. Per quanto riguarda l’indebitamento finanziario netto i dati riferiscono un miglioramento: 8,3 milioni del 2023 contro gli 11,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2022. Gli investimenti del primo trimestre sono stati di 2,8 milioni di euro, mentre il valore del portafoglio ordini è pari a 1.097 milioni di euro. "Il primo trimestre del 2023 ha rappresentato un’ulteriore pietra miliare nella nostra crescita – ha detto il fondatore di Tisg Giovanni Costantino –. La qualità della nostra offerta contribuisce al prestigioso sviluppo dell’order book. Gli armatori provenienti da tutte le parti del mondo dimostrano fiducia nella nostra organizzazione, rafforzando il posizionamento di Tisg come player principale nel segmento degli yacht di grandi dimensioni. Prosegue la nostra strategia di internalizzazione delle fasi principali della filiera produttiva tramite l’acquisizione della storica falegnameria Celi, che ci permetterà di rafforzare la realizzazione degli arredi dei nostri yacht, a supporto della qualità, del rispetto del timing e dell’incremento della marginalità. Nonostante l’importante crescita, rimaniamo legati a quei valori di sostenibilità ed impegno sociale che da sempre caratterizzano il nostro gruppo con prodotti a impatto positivo per l’ambiente, per i dipendenti e per il territorio".