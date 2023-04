Comunità islamiche in festa alla parrocchia delle Villette per l’Iftar

Le comunità islamiche del territorio di Massa Carrara organizzano come ogni anno l’Iftar in città. Questa edizione si terrà a Massa nella parrocchia Corpus Domini di Villette, sul viale Roma, giovedì 13 aprile dalle 19.30 in poi. L’ Iftar è il momento nel quale al tramonto, i musulmani rompono il digiuno e poi segue un momento di preghiera, dopo possono cenare. In questo evento decidono di condividere i loro cibi tipici con tutta la cittadinanza che è invitata a partecipare a questo banchetto offerto dalle comunità islamiche. L’evento è gratuito e ci sarà anche un momento interreligioso di preghiera collettiva: interverranno anche le autorità religiose cristiane presenti sul territorio per una riflessione e una preghiera condivisa con la comunità islamica. Casa Betania supporta la comunità islamica nell’organizzazione di questo evento con la collaborazione della parrocchia delle Villette e dell’Azione Cattolica e del Centro Giovanile San Carlo Borromeo di Massa che si mette a disposizione e interverranno come autorità e come associazioni, il pastore Massimo Marottoli della chiesa metodista di Carrara, il pope Dragos Pavel della chiesa ortodossa di Massa e il vescovo della chiesa cattolica fra’ Mario Vaccari, i giovani delle comunità islamiche. Ad aprire gli interventi saranno una giovane della comunità di Massa Dikra Chaouki e l’Imam della comunità di Carrara Kamal Koudsi. Casa Betania coglie l’occasione per ringraziare anche quest’anno le due comunità, tutti coloro che interverranno nell’organizzazione dell’evento, in particolare la mediatrice Zakia Bensalah e le associazioni Assadaqa (Amicizia Marocco) e Associazione Rahma di Carrara senza le quali non sarebbe possibile la realizzazione di questo evento.