Comunità energetiche e sostenibilità

Si va verso la comunità energetica della costa nell’ottica della sostenibilità ambientale. La giunta di Serena Arrighi ha approvato uno schema di accordo per la costituzione delle comunità energetiche nell’area di costa. Saranno coinvolti il Comune di Carrara, Massa, la Provincia, l’Autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale, la Camera di commercio Toscana Nord Ovest e il Consorzio zona industriale apuana. Sarà il Consorzio l’ente deputato a realizzare uno studio di fattibilità per definire l’area di azione. Il consorzio Zia si potrà avvalere del supporto della Fondazione Isi, azienda speciale della Camera di commercio che ha lo scopo di promuovere l’innovazione, la creazione e lo sviluppo delle imprese. "È un primo passo, ma per noi ha un grande significato – spiega la sindaca Arrighi – Quella delle comunità energetiche è una strada che porta verso il futuro, verso un migliore e maggiore uso delle fonti rinnovabili. Presto le comunità energetiche saranno strumento necessario per chi voglia creare una rete virtuosa dal punto di vista energetico, coinvolgendo enti e protagonisti della vita economica apuana che vogliono lavorare fianco a fianco per il bene della comunità". "Un insieme di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari – dice l’assessore all’ambiente Moreno Lorenzini (nella foto) – Le comunità energetiche rappresentano un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Questo è un modello basato sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione di un bene fondamentale a un prezzo concorrenziale, gli incentivi derivati dallo scambio di energia tra produttori e consumatori sarà utilizzato per agevolare le tariffe delle fasce più deboli".