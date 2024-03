Comunità energetica sostenibile. Dibattito per una strategia condivisa

Dibattito pubblico per una strategia energetica territoriale sostenibile e condivisa. E’ in programma venerdì, alle 18, presso Confimpresa, in viale Chiesa. Interverranno Claudia Giuliani, segretaria del Pd Massa, Carolina Farneti, segretaria dei giovani Dem Massa-Carrara ed Elisabetta Sordi, segretaria provinciale del Pd. Parteciperà inoltre Damiano Sanna, esperto in comunità energetiche e rinnovabili. Il dibattito sarà moderato da Nicola Ricci del Pd Massa. Le comunità energetiche rappresentano la nuova forma di incentivazione degli impianti rinnovabili piccoli e medi. Rispetto al passato si entra in un modello in cui la partecipazione tra produttore e consumatore diviene centrale. Inoltre, c’è la possibilità di porre le basi per una pianificazione locale e partecipata della produzione da energie rinnovabili.