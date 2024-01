Comuni teatro di stragi. Bagnone entra in rete

Il Comune di Bagnone nel Coordinamento Comuni stragi nazifasciste - Toscana. Si sono riuniti a Firenze a Palazzo del Pegaso della Regione, oltre 20 rappresentanti dei Comuni toscani e dell’Emilia, teatro di stragi nazifasciste. Anche se era già era attiva una rete regionale nata nel 2021 e ufficializzata nel 2022, sindaci e rappresentanti dei Comuni colpiti hanno dato vita a un Coordinamento toscano per programmare e condividere interventi e iniziative di promozione della cultura della memoria. Stabilito un piano di azioni congiunte, alcune già iniziate: il sindaco di Stazzema Maurizio Verona ha scritto una lettera appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sottolineare l’azione dilatoria intrapresa dall’Avvocatura dello Stato e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo si è impegnato a portare lo stesso argomento all’ordine del giorno attivando una discussione politica. Il Comune di Bagnone è stato rappresentato all’incontro di Firenze dal presidente del consiglio comunale e delegato alla cultura Luigi Leonardi. "Il nostro comune - dice - non ha per ora inoltrato richiesta di risarcimento alcuna, ma conoscendo i fatti accaduti durante il periodo bellico 1943/1945 valuterà in merito. Il territorio è stato devastato con il sacrificio di 29 vittime civili, altre ancora in accertamento, circa 200 deportati in lager nazisti tra civili rastrellati nel luglio 1944 e militari, gli Imi, catturati dopo lo sbandamento dell’8 settembre 1943 e destinati al lavoro schiavistico per la Germania del terzo Reich. Per questo l’amministrazione ha fatto domanda per il conferimento di medaglia al valor civile. Circa 90 cittadini di Bagnone hanno preso parte alla lotta partigiana e la comunità ha ospitato 983 sfollati dalle città e altri Comuni in fuga dai bombardamenti".

Monica Leoncini